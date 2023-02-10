Фестиваль Ural Music Night получит 38 млн бюджетных средств

10.02.2023

Фестиваль Ural Music Night получит 38 млн бюджетных средств
Крупнейший на Урале музыкальный фестиваль Ural Music Night получит поддержку из федерального бюджета, сообщает департамент информационной политики региона.

В 2023 году фестиваль получит 38 млн рублей бюджетных средств, говорится в сообщении.

«Ранее заявка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на софинансирование уникального для России фестиваля получила поддержку на федеральном уровне», — говорится в сообщении.

Распоряжение о направлении средств подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Фестиваль Ural Music Night проводится в Екатеринбурге с 2015 года и является крупнейшим в России однодневным музыкальным фестивалем. На фестивале традиционно представлены все направления музыки.


Фото: рixabay.com