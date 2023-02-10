Фестиваль Ural Music Night получит 38 млн бюджетных средств

Крупнейший на Урале музыкальный фестиваль Ural Music Night получит поддержку из федерального бюджета, сообщает департамент информационной политики региона.



В 2023 году фестиваль получит 38 млн рублей бюджетных средств, говорится в сообщении.



«Ранее заявка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на софинансирование уникального для России фестиваля получила поддержку на федеральном уровне», — говорится в сообщении.



Распоряжение о направлении средств подписал глава кабмина Михаил Мишустин.



Фестиваль Ural Music Night проводится в Екатеринбурге с 2015 года и является крупнейшим в России однодневным музыкальным фестивалем. На фестивале традиционно представлены все направления музыки.









Фото: рixabay.com











