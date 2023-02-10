В Петербурге снова продлили выставку «Балабанов»





В петербургском пространстве «Севкабель Порт» продлена выставка-путешествие о творчестве Алексея Балабанова.



Выставку можно будет посетить до 15 марта, сообщают организаторы. Кроме того, планируется представить программу мероприятий к годовщине со дня рождения кинорежиссера.



«25 февраля — день рождения Алексея Балабанова — мы хотели продлить выставку до этого дня, но решили, глядя на поток посетителей и отзывы, продлить еще на месяц. Есть программа мероприятий, которые пройдут в преддверии дня рождения Алексея, программу объявим чуть позже», — рассказал продюсер Сергей Сельянов.



Выставка о творчестве Алексея Балабанова открылась 13 октября. Изначально предполагалось, что выставка будет работать до 15 января, но позже выставку продлили до 15 февраля. Посетителями проекта за 4 месяца стали 150 тысяч человек.



Экспозиция «Балабанов» впервые объединила все три фильма режиссера в единую историю, она включает ученические работы Балабанова, ранние короткометражки, черновики сценариев и наброски идей, которые не были реализованы.













Фото: скриншот сайта sevcableport.ru







