Сериал «Спартак: Кровь и песок» получит сиквел





Студия Lionsgate и кабельный канал Starz приступят к производству сиквела исторического шоу «Спартак: Кровь и песок», передает The Hollywood Reporter.



Сценаристом и шоураннером проекта выступит автор «Тихоокеанского рубежа» и «Сорвиголовы» Стивен С. ДеНайт. В новых сериях речь пойдет о новых предательствах, лжи, обмане, которые происходят в Римской империи.



Оригинальный сериал «Спартак» выходил с 2010 по 2013 год. Фильм рассказывает о гладиаторе, который организовал восстание рабов против Римской республики. Исполнителем главной роли был Энди Уитфилд. После его смерти главная роль отошла Лиаму Макинтайру.



О дате релиза сиквела на данный момент неизвестно.









Фото: кадр из фильма «Спартак: Кровь и песок»