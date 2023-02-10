Сценарист ответил Певцову на критику «Чебурашки»

Студия Lionsgate и кабельный канал Starz приступят к производству сиквела исторического шоу «Спартак...
Сценарист картины «Чебурашка» Виталий Шляппо ответил на критику со стороны актера, депутата Госдумы ...
В Московском театре мюзикла в память о композиторе Эдуарде Артемьеве покажут цикл из 14 рок-опер «Пр...
Объявлен прием заявок на соискание премии «Душа России», передает пресс-служба Министерства культуры...
Стартовал сбор заявок на участие в конкурсе любительских творческих коллективов из регионов страны в...
Студия Lionsgate и кабельный канал Starz приступят к производству сиквела исторического шоу «Спартак...
Сценарист картины «Чебурашка» Виталий Шляппо ответил на критику со стороны актера, депутата Госдумы ...
В Московском театре мюзикла в память о композиторе Эдуарде Артемьеве покажут цикл из 14 рок-опер «Пр...
Объявлен прием заявок на соискание премии «Душа России», передает пресс-служба Министерства культуры...
Стартовал сбор заявок на участие в конкурсе любительских творческих коллективов из регионов страны в...
Среди фильмов, получивших субсидию Фонда кино в 2022 году, коммерческий успех показал только один, п...
Из сериала «Домашний арест» на ТНТ, сценаристом и продюсером которого выступил юморист Семен Слепако...
Приглашенный солист Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Иван Васильев, пол...
Метрополитен-музей в Нью-Йорке переименовал картину французского художника Эдгара Дега «Русская танц...
Министерство культуры не разрабатывает законопроект о принудительном лицензировании иностранных филь...
В Мариинском театре откроется выставка к 150-летию Федора Шаляпина.
В возрасте 94 лет умер композитор Берт Бакарак. О кончине американского композитора сообщает Washing...
В Уфе состоялось торжественное открытие Международного кинофестиваля «Свой путь», сообщает ТАСС.
В Сети появился трейлер сатирического байопика «Сенека» с Джоном Малковичем в главной роли.
Стартовали съемки сериала «СуперИвановы» с Екатериной Волковой и Михаилом Полицеймако. Производством...
Онлайн-платформа Netflix представила первый трейлер полнометражного фильма — продолжения сериала «Лю...
Онлайн-кинотеатр Wink объявил о завершении съемок сериала «Короче, план такой».
В Русском музее создан тактильный макет Мраморного дворца для незрячих и слабовидящих посетителей. П...
Музей Победы представит интерактивный спектакль «Дорогой дневник», передает пресс-служба музея. Пост...
Концерт «Морис Равель. Избранное» состоится в Большом зале Московской консерватории, сообщили орга...
10.02.2023