Сценарист ответил Певцову на критику «Чебурашки»





Сценарист картины «Чебурашка» Виталий Шляппо ответил на критику со стороны актера, депутата Госдумы Дмитрия Певцова, передает «Подъем».



Певцов назвал самый кассовый фильм 2023 года «диверсией» против подрастающего поколения. По мнению Певцова, «Чебурашка» — плохое кино, в котором нет ни одного положительного персонажа, а сосредоточена «трансгуманистическая идеология». Певцов назвал самый кассовый фильм 2023 года «диверсией» против подрастающего поколения. По мнению Певцова, «Чебурашка» — плохое кино, в котором нет ни одного положительного персонажа, а сосредоточена «трансгуманистическая идеология».





В частности, депутат обратил внимание на то, что Чебурашка называет мамой Дядю Гену.



Сценарист проекта назвал глупостями аргументы Певцова. Шляппо сказал, что домыслы Певцова не достойны отдельного комментария.









Фото: кадр из фильма «Чебурашка»