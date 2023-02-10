В Московском театре мюзикла в память об Артемьеве пройдет цикл показов оперы с его музыкой

10.02.2023
В Московском театре мюзикла в память о композиторе Эдуарде Артемьеве покажут цикл из 14 рок-опер «Преступление и наказание» в постановке Андрея Кончаловского. Артемьев выступил автором музыки к опере.
Посмотреть постановку можно с 11 по 26 февраля, передает ТАСС
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Художественный руководитель театра Михаил Швыдкой рассказал о счастливом периоде жизни театра, когда Эдуард Артемьев вместе с Андреем Кончаловским и Юрием Ряшенцевым ставили «Преступление и наказание».
«Артемьев был наделен не только редким музыкальным талантом, но и невероятным человеческим дарованием, благородством, духовной щедростью», — рассказал Швыдкой.
Худрук назвал Артемьева родным человеком для всех в театре.
Премьера рок-оперы «Преступление и наказание» на музыку Эдуарда Артемьева состоялась в 2016 году и была приурочена к 150-летию романа Достоевского. В новом прочтении «Преступления и наказания» действие происходит в Петербурге 90-х годов прошлого века, где героев мучают те же вопросы, что во времена Достоевского.
Фото: teamuz.ru