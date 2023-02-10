Премия «Душа России» открыла прием заявок





Объявлен прием заявок на соискание премии «Душа России», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Премия присуждается с 2022 года за высокие достижения в сфере народного творчества и проводится с целью выявления и поощрения выдающихся деятелей народного искусства.



Премия «Душа России» вручается в пяти номинациях: народное пение, народный танец, народная музыка, народный мастер и традиционная народная культура.



Прием заявок осуществляется до 31 марта 2023 года. На премию кандидаты выдвигаются региональными органами власти.



Лауреаты премии награждаются нагрудным знаком, удостоверением и дипломом лауреата, а также получают денежное поощрение.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России