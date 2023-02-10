Начался прием заявок на конкурс любительских творческих коллективов





Стартовал сбор заявок на участие в конкурсе любительских творческих коллективов из регионов страны в номинации «Традиция», передает пресс-служба Минкультуры России.



Смотр проводится в 2023 году в рамках национального проекта «Культура» и направлен на сохранение традиционной культуры народов России и преемственности поколений, поддержку творческих коллективов.



По итогам конкурса 20 творческих коллективов получат грантовую поддержку на развитие творческой деятельности, примут участие в гала-концерте лауреатов фестиваля-конкурса на одной из лучших площадок Москвы.



Заявки на конкурс принимаются до 1 марта 2023 года.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России