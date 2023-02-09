Из сериала «Домашний арест» убрали песню Слепакова

09.02.2023
Из сериала «Домашний арест» на ТНТ, сценаристом и продюсером которого выступил юморист Семен Слепаков, удалили песню «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым» Слепакова, передает РБК.
Сообщается, что указанная песня Слепакова ранее звучала в заставке сериала, однако в повторе сериала ее нет. Слепаков в титрах указан как «креативный продюсер» проекта.
Ранее Слепаков опубликовал песню-колыбельную о погибшем российском солдате. Песня вызвала шквал критики. Телеведущий назвал Слепакова «гнидой».
Директор Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов заявил, что организация обратилась к главе Следственного комитета РФ
Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Слепакова.
Фото: скриншот видео канала Семена Слепакова на YouTube