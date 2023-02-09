В Минкультуры опровергли разработку законопроекта о принудительном лицензировании





Министерство культуры не разрабатывает законопроект о принудительном лицензировании иностранных фильмов, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.



Ранее замминистра культуры России Алла Манилова анонсировала в Госдуме подготовку проекта закона о принудительном лицензировании иностранного кино. В парламенте Алла Манилова представила законопроект о полном запрете на аудио- и видеозапись фильмов и их фрагментов в кинотеатре.



«Когда решение будет найдено, Минкультуры, безусловно, будет готово начать работу над соответствующим законопроектом. Однако речь не идет о процедуре разработки соответствующего законопроекта в настоящий момент», — приводит агентство слова собеседника.



Законопроект о запрете на ведение в зале аудио- и (или) видеозаписи был принят в первом чтении.









Фото: пресс-служба Минкультуры России