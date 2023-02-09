Мариинский театр откроет выставку к 150-летию Федора Шаляпина





В Мариинском театре откроется выставка к 150-летию Федора Шаляпина.



В день рождения Шаляпина, 13 февраля, в фойе бельэтажа Исторической сцены Мариинского театра откроется выставка уникальных материалов из архива Мариинского театра, передает пресс-служба учреждения.



В экспозицию вошли оригинальные рисунки Шаляпина, копия знаменитого автопортрета в роли Досифея из оперы «Хованщина», костюмы из спектаклей, архивные фото, афиши и репертуарные книги.



Театр также проведет два показа оперы «Хованщина». 10 февраля показ пройдет на Новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге, 24 февраля опера пройдет в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля в Казани. Опера завершит 41-й Международный оперный фестиваль имени Шаляпина.









Фото: пресс-служба Мариинского театра