«Россия» анонсировала фильм «Море. Солнце. Склифосовский»





Телеканал «Россия» анонсировал премьеру фильма «Море. Солнце. Склифосовский».



Главные роли в проекте сыграли Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Константин Юшкевич, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер, Екатерина Травова, Анна Якунина и другие.



Премьера фильма состоится 11 февраля.



«Пляж, море, солнце, счастливые женщины и дети — это ли не настоящий отпуск? Но лучший хирург отделения Олег Брагин (Максим Аверин) не был бы самим собою, если бы не нашел приключений даже в свободное от работы время», — говорится в описании проекта.









Фото: телеканал «Россия»