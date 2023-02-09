«Россия» анонсировала фильм «Море. Солнце. Склифосовский»

09.02.2023

«Россия» анонсировала фильм «Море. Солнце. Склифосовский»

Телеканал «Россия» анонсировал премьеру фильма «Море. Солнце. Склифосовский».

Главные роли в проекте сыграли Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Константин Юшкевич, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер, Екатерина Травова, Анна Якунина и другие.

Премьера фильма состоится 11 февраля.

«Пляж, море, солнце, счастливые женщины и дети — это ли не настоящий отпуск? Но лучший хирург отделения Олег Брагин (Максим Аверин) не был бы самим собою, если бы не нашел приключений даже в свободное от работы время», — говорится в описании проекта.


Фото: телеканал «Россия»