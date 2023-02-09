Скончался выступавший с Марлен Дитрих композитор Берт Бакарак





В возрасте 94 лет умер композитор Берт Бакарак. О кончине американского композитора сообщает Washington Post.



По информации издания, трехкратный лауреат премии «Оскар» скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в результате естественных причин.



Берт Бакарак родился 12 мая 1928 года в Канзас-Сити. Будущий композитор учился в Монреальском университете Макгилла, в Музыкальном колледже Маннеса, Музыкальной академии Запада.



Известность к композитору пришла в 1950-х годах, когда Бакарак начал гастролировать с певицей и актрисой Марлен Дитрих. Бакарак писал музыку для соул-певицы Дайон Уорвик, он является автором музыки к фильму «Казино «Рояль», мюзиклу «Одни обещания».



За свою карьеру Бакарак написал более сотни музыкальных композиций для англоязычных музыкантов.









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