В Уфе открылся фестиваль «Свой путь»

В Уфе открылся фестиваль «Свой путь»

09.02.2023


В Уфе состоялось торжественное открытие Международного кинофестиваля «Свой путь», сообщает ТАСС.

Церемония открытия прошла в кинотеатре «Родина». В программу фестиваля вошли 36 фильмов.

Фестиваль в этом году впервые проходит в расширенном формате, включающем показы, обсуждения фильмов с привлеченными экспертами и знаменитостями.

Участниками фестиваля стали кинематографисты из России, Киргизии, Узбекистана, Армении, Греции, Норвегии, Республики Сербской.

Показы будут проходить с 10 по 14 февраля.

Основной площадкой фестиваля станет Уфа, но показы пройдут также в Туле, Костроме, Москве и других городах.

Организаторы смотра отмечают, что «Свой путь» предоставляет возможность увидеть актуальное художественное и документальное кино разных стран и обсудить его с героями современности.



Фото: рixabay.com