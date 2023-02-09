В Уфе открылся фестиваль «Свой путь»

Церемония открытия прошла в кинотеатре «Родина». В программу фестиваля вошли 36 фильмов.Фестиваль в этом году впервые проходит в расширенном формате, включающем показы, обсуждения фильмов с привлеченными экспертами и знаменитостями.Участниками фестиваля стали кинематографисты из России, Киргизии, Узбекистана, Армении, Греции, Норвегии, Республики Сербской.Показы будут проходить с 10 по 14 февраля.Основной площадкой фестиваля станет Уфа, но показы пройдут также в Туле, Костроме, Москве и других городах.Организаторы смотра отмечают, что «Свой путь» предоставляет возможность увидеть актуальное художественное и документальное кино разных стран и обсудить его с героями современности.