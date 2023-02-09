Русский музей пополнил тактильную экспозицию макетом Мраморного дворца

09.02.2023
В Русском музее создан тактильный макет Мраморного дворца для незрячих и слабовидящих посетителей. Проект позволяет составить полное впечатление об архитектурных особенностях здания и его истории, передает пресс-служба музея.
Самостоятельно ознакомиться с макетом позволяет аудиогид с тифлокомментариями, доступный через QR-код.
Проект реализован при поддержке Благотворительного фонда «Система» и МТС.
«Тактильный макет Мраморного дворца — пример универсального дизайна, направленного на широкую аудиторию, и еще один шаг навстречу организации действительно доступной музейной среды», — рассказал о проекте руководитель блока культурно-просветительских проектов БФ «Система» Сергей Александров.
По словам Александрова, фонд поддержал создание в Русском музее первой постоянной тактильной экспозиции, включающей более 20 экспонатов.
Ранее постоянная экспозиция Михайловского замка Русского музея пополнилась тактильными копиями Большой императорской короны Российской империи, скульптурных портретов императора Павла I, императрицы Марии Федоровны.
Фото: пресс-служба Русского музея