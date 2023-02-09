Оркестр «Русская филармония» и Фабио Мастранджело выступят в Москве

09.02.2023

Оркестр «Русская филармония» и Фабио Мастранджело выступят в Москве
Концерт «Морис Равель. Избранное» состоится в Большом зале Московской консерватории, сообщили организаторы.

10 февраля на сцену выйдут оркестр «Русская филармония» и заслуженная артистка РФ пианистка Екатерина Мечетина. За пультом — главный дирижер оркестра, худрук петербургского «Мюзик-Холла» Фабио Мастранджело.

Публике представят программу сочинений французского композитора, одного из знаковых представителей музыкального импрессионизма Мориса Равеля. На концерте прозвучат Сюита № 2 из балета «Дафнис и Хлоя», Болеро, «Вальс» и другие произведения.

Начало в 19:00.

Фото: пресс-служба оркестра «Русская Филармония»