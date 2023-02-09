Оркестр «Русская филармония» и Фабио Мастранджело выступят в Москве

Концерт «Морис Равель. Избранное» состоится в Большом зале Московской консерватории, сообщили орга...
9 и 28 февраля в петербургском театре пройдут показы спектакля по мотивам книги «Детство. Отрочест...
Книги писателя Сергея Михалкова в год его 110-летия направят в новые российские регионы. Об этом шла...
Соглашение с российским музеем подписано во время рабочего визита директора монгольского музея Сам...
Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов высказался о рекордсмене проката — фильме «Че...
Концерт «Морис Равель. Избранное» состоится в Большом зале Московской консерватории, сообщили орга...
9 и 28 февраля в петербургском театре пройдут показы спектакля по мотивам книги «Детство. Отрочест...
Книги писателя Сергея Михалкова в год его 110-летия направят в новые российские регионы. Об этом шла...
Соглашение с российским музеем подписано во время рабочего визита директора монгольского музея Сам...
Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов высказался о рекордсмене проката — фильме «Че...
Выпускница ВШСИ и восходящая звезда «Сатирикона» Мария Золотухина посетила премьеру своего первого ф...
10 февраля откроется первая в ГРМ монографическая выставка одного из крупнейших художников Серебря...
Историк-искусствовед и куратор прокомментировала НСН завершение работы на посту гендиректора Третьяк...
Участники проекта «Метод» научатся создавать книги, сценарии видеоигр и фильмов, а также смогут найт...
Первый ролик по фильму Степана Бурнашева опубликовала кинопрокатная компания «Про:взгляд» на своем ю...
Компания «Экспонента» обсуждает с коллегами из КНР прокат художественного и анимационного кино в Рос...
Фильм станет новым проектом продюсера «Дэдпула» и «Джона Уика» Дэвида Литча, сообщил Deadline. ...
В столичном театре заменили все постановки с участием народной артистки РФ. Об этом она сообщила в к...
Зельфира Трегулова, возглавлявшая Третьяковку с 2015 года, покидает пост в связи с истечением контра...
Триллер станет экранизацией книжного цикла американской писательницы Патрисии Корнуэлл, сообщил Dead...
Первые показы спектакля состоятся в московском театре 9, 10 и 11 февраля, сообщает ТАСС. ...
Выступление музыкантов было запланировано на 21 февраля в Club 69, сообщила «Культуромания». ...
Три самые популярные анимационные франшизы студии получат новые части, сообщил глава корпорации Бо...
Канал HBO назначил премьеру сериала «Кумир» на июнь. Главные роли в проекте играют Лили-Роуз Депп и ...
Певица Татьяна Буланова рассказала о предстоящей свадьбе с новым избранником Валерием Рудневым.
09.02.2023