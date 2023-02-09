ТЮЗ им. Брянцева представит первую премьеру 2023 года — «Отрочество»

09.02.2023
9 и 28 февраля в петербургском театре пройдут показы спектакля по мотивам книги «Детство. Отрочество. Юность» Толстого, сообщила пресс-служба ТЮЗа.
«Отрочество» поставил Иван Орлов по пьесе Ярославы Пулинович. Главную роль взрослеющего подростка Николеньки Иртеньева исполняет Семен Толов.
Главный герой отличается тонкостью, чувствительностью, склонностью к наблюдательности и рефлексии. Он сталкивается с первыми жизненными испытаниями. Потери, первая влюбленность, предательство друзей ранят его, но Николенька продолжает искать ответы на вопросы о себе, доверии миру, любви.
По словам постановщика, история подростка будет интересна и взрослой аудитории, поскольку столкновение с потрясениями, полностью переворачивающими жизнь, происходят в разные периоды. «Как пережить катастрофу, как остаться собой и не изменить себе?» — задается он вопросом.
Фото: пресс-служба ТЮЗа им. Брянцева