Дмитрий Певцов раскритиковал «Чебурашку», назвав фильм «диверсией против детей»

По мнению Певцова, фильм отрицательно воздействует на формирующееся мировоззрение детей.Певцов резко раскритиковал фильм Дмитрия Дьяченко и назвал его «диверсией», хоть и несознательной по отношению к подрастающему поколению.«Это же плохое кино. Даже если не разбирать его театроведчески, а просто как родитель. Понравился замечательный разбор Ольги Будиной. Там нет ни одного положительного персонажа, сыгранного живым человеком, ни одного. А это фильм, адресованный детям. И то, что нам, взрослым, смешно, на детей действует пролонгировано», — приводит агентство слова Певцова.По мнению депутата, в фильме сосредоточена «трансгуманистическая идеология», которая 30 лет «обитает» в России.«И мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения. Мужчина может быть и мамой. Вот такие вот звоночки, незаметные, как бы невидные. Я уже не говорю про пошлость и откровенные, собственно говоря, придуманные и нелицеприятные истории внутри семьи», — высказался Певцов.