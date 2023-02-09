Внучка Валерия Золотухина и Нины Шацкой дебютировала в кино

Выпускница ВШСИ и восходящая звезда «Сатирикона» Мария Золотухина посетила премьеру своего первого фильма «Праведник», пишет «КП».
9 февраля в Москве прошел предпремьерный показ военной драмы Сергея Урсуляка, основанной на реальной истории времен Второй мировой. В 1942 году советский комиссар и партизан Николай Киселев помог 218 евреям выбраться с оккупированной белорусской территории.
Главную роль исполнил Александр Яценко. Мария Золотухина предстала в образе Товы Липницки. В фильме также сыграли Константин Хабенский, Сергей Маковецкий, Марк Эйдельштейн и др. Над сценарием работал Геннадий Островский («Айка», «Механическая сюита»).
«Праведник» выйдет в широкий прокат 16 февраля.
Фото: кадр из фильма «Праведник»