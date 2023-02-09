Русский музей покажет работы мастера неоклассицизма Константина Богаевского

10 февраля откроется первая в ГРМ монографическая выставка одного из крупнейших художников Серебряного века, сообщила пресс-служба музея.





Проект посвящен 150-летию Константина Богаевского. Он представит более 40 акварелей, рисунков, литографий и картин автора из коллекций ГРМ и KGallery. Многие работы впервые выставят для широкой публики.





В раннем периоде художнику были близки идеи символизма. Позже он развивал идеи неоклассицизма, ориентированного на исторические традиции Античности, Возрождения и других периодов. В своих работах мастер воспевал красоту родной Тавриды. Многие его полотна утрачены во время революционных событий и войн.





Экспозиция будет работать до 22 мая.





Фото: К.Ф. Богаевский, пресс-служба ГРМ