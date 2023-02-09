НСН: Зельфира Трегулова узнала о своем уходе из Третьяковки из СМИ

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«Хотите услышать, что я думаю о своем увольнении, о котором узнала из СМИ? Ничего!» — заявила собеседница издания.9 февраля Минкультуры РФ сообщило о смене руководства в Третьяковской галерее в связи с окончанием срока контракта Трегуловой. Она возглавляла один из крупнейший российских музеев с 2015 года. До этого искусствовед руководила РОСИЗО, курировала выставки и международные связи в ММК и Пушкинском музее. На ее место назначили Елену Проничеву, экс-директора Политехнического музея.