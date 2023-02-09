НСН: Зельфира Трегулова узнала о своем уходе из Третьяковки из СМИ

09.02.2023

НСН: Зельфира Трегулова узнала о своем уходе из Третьяковки из СМИ
Историк-искусствовед и куратор прокомментировала НСН завершение работы на посту гендиректора Третьяковской галереи.

«Хотите услышать, что я думаю о своем увольнении, о котором узнала из СМИ? Ничего!» — заявила собеседница издания.

9 февраля Минкультуры РФ сообщило о смене руководства в Третьяковской галерее в связи с окончанием срока контракта Трегуловой. Она возглавляла один из крупнейший российских музеев с 2015 года. До этого искусствовед руководила РОСИЗО, курировала выставки и международные связи в ММК и Пушкинском музее. На ее место назначили Елену Проничеву, экс-директора Политехнического музея.

Фото: Kremlin.ru, CC BY 4.0