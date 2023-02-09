В Москве выберут молодых писателей и сценаристов игр и кино

Участники проекта «Метод» научатся создавать книги, сценарии видеоигр и фильмов, а также смогут найти заказчиков, сообщила пресс-служба АКИ.
Агентство креативных индустрий при департаменте предпринимательства Москвы стало генпартнером нового образовательного проекта «Метод». АКИ координирует направления видеоигр и издательского дела и спецноминацию «Моя Москва» по поддержке авторов-популяризаторов столицы.
Программа рассчитана на молодых сценаристов и писателей от 18 лет и призвана простимулировать рынок российского медиаконтента. Она станет независимой площадкой для сотрудничества авторов и инвесторов. Правила участия можно изучить на сайте
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«Мы планируем создать сообщество сценаристов, где будет производиться конкурентоспособный продукт в поддержку традиционных культурных ценностей, современных российских героев и их историй успеха», — отметил глава департамента Алексей Фурсин.
В московской части проекта пройдет обучение по двум направлениям: «Синопсисы для книг и издательского дела» и «Сценарии для видеоигр». Первый трек посвятят сторителлингу в литературе, работе издательств, отбору идей и рукописей, продвижению книг и писателей. Участники второго трека узнают о разработке концепции игр, персонажей и сеттинга, сторителлинге в видеоиграх и влиянии новых технологий на него. Лучшие авторы станут участниками практического интенсива. Оба трека завершатся в конца апреля питчингом проектов. Не менее пяти победителей поддержат ведущие компании отрасли.
Фото: пресс-служба АКИ