Дебютировал трейлер якутского детективного триллера «Айта»

Первый ролик по фильму Степана Бурнашева опубликовала кинопрокатная компания «Про:взгляд» на своем ютьюб-канале. Трейлер «Айты» на русском языке представлен на YouTube-канале «Киноафиша».





Детективный триллер рассказывает о расследовании убийства девушки в небольшом поселке. Подозрение падает на полицейского, которого местные сами хотят наказать. Однако следователь пытается выяснить все детали и раскрыть всю правду.





Режиссером, сценаристом и продюсером ленты выступил Степан Бурнашев, известный по драме «Черный снег», хоррору «Проклятие. Мертвая земля» и совместному с Дмитрием Давыдовым сборнику новелл «Ыт». Главные роли исполнили Иннокентий Луковцев, Андрей Фомин, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова.





Режиссер и исполнитель главной роли получили награды на первом кинофестивале «Зимний» в 2022 году.





«Айта» выйдет в широкий прокат 30 марта.



