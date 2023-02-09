В российских кинотеатрах могут появиться китайские фильмы

Компания «Экспонента» обсуждает с коллегами из КНР прокат художественного и анимационного кино в России, сообщили «Известия».





Прокатчик планирует активно развивать работу с контентом производства КНР. В Россию могут привезти исторический экшн-детектив «Полноводная красная река» Чжана Имоу, который вышел в январе и уже заработал около $600 млн. Для детской аудитории может появиться мультфильм «Медведи-соседи: Код хранителей», сборы которого достигли почти $190 млн.





По мнению главреда «БК» Александра Нечаева, блокбастеры из Китая имеют не высокие шансы на зрительский успех в РФ в силу их специфичности, понятной на внутреннем рынке, но не подходящей для экспорта. В отличие от них мультфильмы могут найти своего зрителя в любой стране, в том числе в России, добавил собеседник издания.





Утвержденный список фильмов появится позже.





Фото: постер фильма «Полноводная красная река»