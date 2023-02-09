«Современник» отменил последний спектакль с Лией Ахеджаковой

В столичном театре заменили все постановки с участием народной артистки РФ. Об этом она сообщила в комментарии РИА Новости.





Последний спектакль с участием актрисы «Игра в джин» значился в афише театра на 13, 28 февраля и 29 марта. Его заменили другими постановками, отмечается на сайте театра.





По словам Лии Ахеджаковой, у нее не осталось ролей в «Современнике», где она служит с 1977 года. Причиной отмены постановок актриса назвала распоряжение департамента культуры.





В беседе с «Подъемом» она добавила, что попросила члена Совета по правам человека при президенте РФ Еву Меркачеву уточнить информацию об инициаторе решения: «Кто автор этой идеи убрать меня на почти 50-м году служения «Современнику»?»





Фото: кадр из фильма «Комета Галлея»