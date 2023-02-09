Николь Кидман возглавит каст сериала о судмедэксперте Кей Скарпетте

Триллер станет экранизацией книжного цикла американской писательницы Патрисии Корнуэлл, сообщил Deadline.





В центре романов — доктор и лучший судмедэксперт Вирджинии Кей Скарпетта, участвующая в расследованиях самых сложных уголовных дел и не дающая спуску ни коллегам, ни полицейским.





В образе умной и целеустремленной женщины предстанет Николь Кидман, а ее легкомысленную сестру Дороти сыграет Джейми Ли Кертис. Другие актеры пока не названы.





За сценарий и создание сериала отвечает Лиз Сарнофф (Lost). Разработкой проекта занимается телекиностудия Blumhouse. Премьера состоится на Prime Video. Дата релиза станет известна позже.





Книжная серия начала выпускаться в 1990 году. За 32 года вышли 26 книг.





Фото: кадр из фильма «Золотой компас»