Театр наций представит премьеру постановки «Коралловый остров»

Первые показы спектакля состоятся в московском театре 9, 10 и 11 февраля, сообщает ТАСС.





Режиссером «Кораллового острова» выступил Артем Терехин, драматургом — Светлана Баженова. Они вдохновлялись одноименной повестью Роберта Баллантайна и «Повелителем мух» Уильяма Голдинга. Сюжет произведений строится на том, что дети оказываются на необитаемом острове.





По словам постановщика, сегодня назрела необходимость переосмысления «казалось бы, фундаментальных понятий», к которым он отнес дом, дружбу, любовь и верность. В литературных источниках спектакля для этого есть нужные условия — дети попадают в ситуацию взрослой жизни, пояснил он.





В постановке задействовали выпускников ГИТИСа 2022 года (мастерская Олега Кудряшова).





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