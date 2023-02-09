Театр наций представит премьеру постановки «Коралловый остров»

Зельфира Трегулова, возглавлявшая Третьяковку с 2015 года, покидает пост в связи с истечением контра...
Триллер станет экранизацией книжного цикла американской писательницы Патрисии Корнуэлл, сообщил Dead...
Первые показы спектакля состоятся в московском театре 9, 10 и 11 февраля, сообщает ТАСС. ...
Выступление музыкантов было запланировано на 21 февраля в Club 69, сообщила «Культуромания». ...
Три самые популярные анимационные франшизы студии получат новые части, сообщил глава корпорации Бо...
Зельфира Трегулова, возглавлявшая Третьяковку с 2015 года, покидает пост в связи с истечением контра...
Триллер станет экранизацией книжного цикла американской писательницы Патрисии Корнуэлл, сообщил Dead...
Первые показы спектакля состоятся в московском театре 9, 10 и 11 февраля, сообщает ТАСС. ...
Выступление музыкантов было запланировано на 21 февраля в Club 69, сообщила «Культуромания». ...
Три самые популярные анимационные франшизы студии получат новые части, сообщил глава корпорации Бо...
Канал HBO назначил премьеру сериала «Кумир» на июнь. Главные роли в проекте играют Лили-Роуз Депп и ...
Певица Татьяна Буланова рассказала о предстоящей свадьбе с новым избранником Валерием Рудневым.
Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Закон Лидии Поэт». Главную роль в байопике об итал...
Премьера документального фильма «Живой» Константина Селина пройдет 16 февраля. Художественным руково...
Первый канал опубликовал первые кадры со съемок 11-го сезона шоу «Голос». Съемки песенного конкурса ...
Группа Limp Bizkit опубликовала клип Out Of Style. В музыкальном видео лица музыкантов превратились ...
Американский актер Эштон Катчер рассказал, что после тяжелого заболевания столкнулся с глухотой, пер...
Глава комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская прокомментировала удаление из репертуара «Соврем...
Режиссер Иван Соснин приступил к съемкам сериала «Мамонты» для платформы Okko, передает Telegram-кан...
Стартовал прием заявок на участие в XVII Международном конкурсе имени П.И. Чайковского. Конкурс буде...
С начала года Исторический музей посетили 116 тысяч человек, что почти вдвое больше, чем за аналогич...
Режиссер Мэтт Шекман рассказал, когда начнутся съемки новой версии «Фантастической четверки», сообща...
В Санкт-Петербурге пройдет концерт сербских композиторов. Мероприятие приурочено к празднованию Дня ...
В московском кинотеатре «Художественный» пройдет премьера фильма Флориана Зеллера «Сын». ...
09.02.2023