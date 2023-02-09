В Улан-Удэ отменили концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов»

Выступление музыкантов было запланировано на 21 февраля в Club 69, сообщила «Культуромания».





Причины отмены концерта «Ночных снайперов» не уточняются. По неподтвержденным данным, решение может быть связано с переоценкой мест. На сайте и в соцсетях коллектива нет информации о мероприятии.





В столице Бурятии музыканты планировали представить программу «Авиарежим». С ней же они выступят в других городах ДФО — Чите, Благовещенске, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском. В марте группа продолжит тур в Центральной России и завершит его стадионным концертом в Москве, который посвятит 30-летию своей деятельности.





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