Татьяна Буланова рассказала о предстоящей свадьбе с Валерием Рудневым

08.02.2023
Певица Татьяна Буланова рассказала о предстоящей свадьбе с новым избранником Валерием Рудневым.
В интервью Федеральному агентству новостей
артистка рассказала, что свадьбу планируется сыграть летом 2023 года в Санкт-Петербурге. По словам Булановой, для нее не имеет большого значения, будет ли торжество пышным, однако ее избранник, впервые связывающий себя узами брака, относится к церемонии со всей серьезностью.
Певица рассказала, что после церемонии во Дворце бракосочетания молодожены отправятся покататься на трамвае или катере. Завершит торжество праздник в одном из видовых ресторанов города.
Буланова рассказала также, что ее дети спокойно отнеслись к ее новым отношениям, так как хорошо относятся к Рудневу. Певица опровергла слухи о планах в третий раз стать мамой.
Фото: скриншот видео riafan.ru