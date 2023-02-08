Первый канал показал кадры со съемок 11-го сезона шоу «Голос»





Первый канал опубликовал первые кадры со съемок 11-го сезона шоу «Голос». Съемки песенного конкурса начались в январе.





В жюри «Голоса» вошли Баста (Василий Вакуленко), Полина Гагарина, Антон Беляев и Владимир Пресняков. Ведет шоу Яна Чурикова.





Первый этап шоу «Слепые прослушивания» проходят сотни участников. Наставники отберут себе из лучших участников команды, которые потом будут соревноваться между собой.





Ранее стало известно, что ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев взял отпуск на неопределенный срок.









Фото: кадр со съемок шоу "Голос"/Первый канал