Минкультуры подготовит проект закона для пресечения показов фильмов без лицензии





Министерство культуры России планирует подготовить законопроект для пресечения распространения в кинотеатрах пиратских копий фильмов, не имеющих прокатного удостоверения.





Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщила замминистра культуры Алла Манилова.



По словам Маниловой, проблема распространения фильмов без лицензии сейчас актуальна как никогда и требует законодательного решения.



«Будем выходить на инициативный законопроект, предлагать правительству, когда будем готовы», — сказала Манилова.



Кроме того, Алла Манилова уточнила, что фотосъемка на фоне экрана в кинозалах и в том числе создание селфи не подпадает под полный запрет видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатре.









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