Стартовали съемки сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым

Режиссер Иван Соснин приступил к съемкам сериала «Мамонты» для платформы Okko, передает Telegram-кан...
Стартовал прием заявок на участие в XVII Международном конкурсе имени П.И. Чайковского. Конкурс буде...
С начала года Исторический музей посетили 116 тысяч человек, что почти вдвое больше, чем за аналогич...
Режиссер Мэтт Шекман рассказал, когда начнутся съемки новой версии «Фантастической четверки», сообща...
Режиссер Иван Соснин приступил к съемкам сериала «Мамонты» для платформы Okko, передает Telegram-кан...
Стартовал прием заявок на участие в XVII Международном конкурсе имени П.И. Чайковского. Конкурс буде...
С начала года Исторический музей посетили 116 тысяч человек, что почти вдвое больше, чем за аналогич...
Режиссер Мэтт Шекман рассказал, когда начнутся съемки новой версии «Фантастической четверки», сообща...
В Санкт-Петербурге пройдет концерт сербских композиторов. Мероприятие приурочено к празднованию Дня ...
В московском кинотеатре «Художественный» пройдет премьера фильма Флориана Зеллера «Сын». ...
Исполнитель главной роли в шпионской франшизе решил отложить съемки очередной ленты ради посещения...
В продолжении сериала появится секретарша отца семейства Васнецовых Тамара Кожемятько, ставшая герои...
Проект расскажет о королеве Ндонго и Матамбы (ныне Ангола), жившей в конце XVI — первой половине X...
Компания Warner Bros. Discovery опровергла слухи об отмене Constantine 2, появившиеся на фоне масшта...
С молотка ушел лист со строчками композиции The Jean Genie, реализованный на аукционе Omega в Лондон...
Режиссер кинокомикса Мэтт Шекман в беседе с The Wrap подтвердил информацию о старте производства F...
Весной и летом в Патриаршем дворце и Успенской звоннице представят более 130 произведений с образа...
В День всех влюбленных в афише Мариинского-2 — репертуарная редкость, которая не идет ни в одном теа...
Ролик по новой адаптации культовой игры «Обитель зла» представили на ютьюбе компании Capcom и Sony...
8 февраля в 20:00 в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink станет доступна первая серия детективного трил...
Премьерный показ выставки-моноспектакля по рассказам и зарисовкам художницы состоится 11 февраля в Г...
Экспозиция представит диапозитивы XIX века офицера царской армии и фотографии первой трети ХХ века с...
В Санкт-Петербурге открылась выставка художника и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, пере...
08.02.2023