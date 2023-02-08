Стартовали съемки сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым





Режиссер Иван Соснин приступил к съемкам сериала «Мамонты» для платформы Okko, передает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».



Сообщается, что главную роль в проекте сыграет Юрий Стоянов.



Сюжет сериала строится вокруг пенсионера, который лишается единственного жилья из-за мошенников, переезжает к дочери и внучке, начинает осваивать новые технологии, чтобы разобраться со своими проблемами самостоятельно.



Проект будет включать 10 эпизодов. Продюсерами проекта выступают Наталья Билан, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев. Шоураннеры и сценаристы проекта — Михаил Чистов и Яна Прокопенко.



В актерский состав сериала также вошли Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак, Лев Малишава, Наталья Павленкова, Роман Хан.









Фото: пресс-служба Okko