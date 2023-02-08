Стартовал прием заявок на юбилейный Конкурс имени Чайковского





Стартовал прием заявок на участие в XVII Международном конкурсе имени П.И. Чайковского. Конкурс будет проходить с 19 июня по 1 июля 2023 года на площадках Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили организаторы.



В Москве конкурс будет проводиться в Большом и Малом залах Консерватории им. П.И. Чайковского, Концертном зале им. П.И. Чайковского, гала-концерт состоится в концертном зале «Зарядье».



Площадками проведения конкурса в Санкт-Петербурге будут Мариинский театр, Филармония им. Д.С. Шостаковича, Государственная академическая капелла.



Конкурс проводится в номинациях: «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Деревянные духовые инструменты», «Медные духовые инструменты», «Сольное пение».



«Легендарный и один из крупнейших и авторитетных во всем мире конкурсов классической музыки в этом году отмечает свое 65-летие. Как и прежде, мы будем рады видеть среди участников талантливых музыкантов из всех стран. По случаю старта приема заявок хочу пожелать удачи всем претендентам. Будем с нетерпением ждать итогов отбора и, конечно, готовиться к проведению самого юбилейного смотра. Уверена, он станет незабываемым событием в культурной жизни страны», — рассказала министр культуры России Ольга Любимова.









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