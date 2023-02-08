Исторический музей отчитался о приросте посетителей в новом году





С начала года Исторический музей посетили 116 тысяч человек, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом директор музея Алексей Левыкин сообщил на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой.



На встрече отмечалось, что музей успешно развивает региональный филиал в Туле, активно включился в процесс интеграции Донбасса в культурную жизнь страны.



Сообщалось, что ГИМ провел реэкспозицию Золотой кладовой, готовится представить находки Института археологии РАН в Калининграде. Музей также продолжает работать над адаптацией выставок для людей с ограничениями по здоровью.



В ходе встречи обсуждались также вопросы реставрации главного здания и экспозиции будущего Центрального музея российского казачества.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova