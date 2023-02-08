Юрий Стоянов и Лиза Ищенко будут бороться с хакерами в сериале «Мамонты»

Стриминг Okko объявил старт съемок комедийного проекта, сообщила «Культуромания».





В центре истории оказывается пенсионер (Стоянов), у которого хакер украл все деньги с продажи квартиры. Он берет в напарницы внучку (Ищенко) и начинает борьбу с киберпреступниками: изучает даркнет, осваивает пробив телефонных биллингов и т.д.





Стоянов назвал своего персонажа хорошим человеком, стремящимся в конце жизни восстановить справедливость.





«Сделает это нелепый, смешной, ненужный герой, продолжающий традиции, идущие еще от князя Мышкина из «Идиота», от Юрия Деточкина из «Берегись автомобиля». Надеюсь, зритель пройдется по этому мостику из персонажей, как хочу это сделать я», — отметил актер.





«Мамонтов» снимает Иван Соснин («Далекие близкие») по сценарию Яны Прокопенко и Михаила Чистова, выступающих шоураннерами проекта.





Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko