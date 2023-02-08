Герои «Простоквашино» в новом сезоне научат зрителей финансовой грамотности





Четвертый сезон мультсериала «Простоквашино» научит зрителей основам построения бизнеса и правилам финансовой безопасности, передает пресс-служба студии «Союзмультфильм».



Первый эпизод нового сезона вышел в среду в онлайн-кинотеатре Okko.



Новая серия получила название «Полосатая проверка». Серия будет доступна с 12 февраля на телеканале «Карусель». Это первая из пяти серий проекта, созданная «Союзмультфильмом» совместно с Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России, рассказали создатели фильма.



Новый сезон включает пять эпизодов, среди которых «Тушите свет», «Папина отдушина» и «Парк аттракционов», посвященные финансовой грамотности.



По словам замминистра финансов Михаила Котюкова, одной из задач при обучении детей основам финансовой и бюджетной политики является создание познавательно-развлекательного контента, который учителя смогут использовать на уроках.



«Еще важно, чтобы дома тоже продолжался процесс вовлечения детей в тему финансово грамотного и безопасного поведения, и мультфильмы как раз позволят сделать это», — рассказал Михаил Котюков.









Фото: кадр из мультфильма «Простоквашино»