В Капелле Петербурга пройдет концерт сербских композиторов





В Санкт-Петербурге пройдет концерт сербских композиторов, передает ТАСС.





Мероприятие приурочено к празднованию Дня государственности Республики Сербия. Концерт произведений сербских композиторов пройдет в Капелле 21 февраля.



Кроме того, в рамках празднования Дня государственности Сербии состоится фотовыставка с изображением святынь Сербии, рассказал заместитель председателя комитета по культуре Станислав Молдованов.



В Сербии День государственности отмечается 15 и 16 февраля.









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