В Капелле Петербурга пройдет концерт сербских композиторов

08.02.2023

В Капелле Петербурга пройдет концерт сербских композиторов

В Санкт-Петербурге пройдет концерт сербских композиторов, передает ТАСС.

Мероприятие приурочено к празднованию Дня государственности Республики Сербия. Концерт произведений сербских композиторов пройдет в Капелле 21 февраля.

Кроме того, в рамках празднования Дня государственности Сербии состоится фотовыставка с изображением святынь Сербии, рассказал заместитель председателя комитета по культуре Станислав Молдованов.

В Сербии День государственности отмечается 15 и 16 февраля.


Фото: Pixabay.com