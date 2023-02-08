Появились первые фото со съемок нового сезона «Голоса»

Первый канал поделился снимками со съемок слепых прослушиваний — одного из этапов шоу «Голос».





В настоящее время в Москве снимают первый этап конкурса, в котором участвуют наставники. Во время прослушиваний они выбирают исполнителей, которые продолжат участие в проекте, не видя их. Если к артисту повернутся сразу несколько наставников, то он сможет выбрать, к чьей команде присоединиться.









В пресс-службе телеканала заявили, что премьера 11-го сезона состоится «уже скоро». Точную дату выхода шоу в эфир не назвали.





Ранее сообщалось, что среди наставников дебютируют Владимир Пресняков и Антон Беляев (Therr Maitz). В слепых прослушиваниях будут участвовать более сотни артистов из разных городов России и еще пяти стран.





Фото: пресс-служба Первого канала