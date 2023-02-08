В «Художественном» пройдет премьера фильма «Сын» Флориана Зеллера





В московском кинотеатре «Художественный» пройдет премьера фильма Флориана Зеллера «Сын».



Показ пройдет 21 февраля на языке оригинала с субтитрами, сообщили в пресс-службе кинотеатра.



В основу сценария картины легла вторая пьеса из семейной трилогии Зеллера. Предыдущий фильм — дебютная работа Зеллера «Отец» завоевала два «Оскара». Звезда картины «Отец» Энтони Хопкинс появится также в фильме «Сын». Автором музыки к картине стал Ханс Циммер.



Мировая премьера фильма «Сын» прошла на Венецианском кинофестивале осенью 2022 года.



«Сын» Флориана Зеллера не является прямым продолжением его же «Отца». Предметом «Отца» (этим фильмом с большим успехом открылся после реконструкции «Художественный») была деменция, в «Сыне» речь идет о депрессии — состоянии, ничуть не менее невыносимом для окружающих. Достойно восхищения то, как из банальной истории подростковой депрессии в связи с разводом родителей Зеллер извлекает все составляющие саспенса, заставляя зрителя сидеть на краешке кресла и испытывать серьезные эмоции«, — рассказал о предстоящем показе программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.











