Том Круз перенес съемки фильма «Миссия невыполнима 8» ради Карла III

Исполнитель главной роли в шпионской франшизе решил отложить съемки очередной ленты ради посещения коронации нового британского монарха, сообщил таблоид The Sun.





По словам близкого к актеру источника, Том Круз «ни за что бы не отказался» от поступившего приглашения на церемонию: это престижное и важное событие. Собеседник назвал его роялистом и отметил, что Круз сблизился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Участники съемочной команды удивились просьбе актера, который известен преданностью делу и четким следованием графику, добавил источник.





Восьмую ленту цикла «Миссия невыполнима» с подзаголовком «Смертельная расплата. Часть 2» планируют выпустить в следующем году. Первая часть дебютирует в 2023-м.





Карл III, ранее известный как принц Чарльз, занял британский престол после смерти матери, Елизаветы II. Его коронация запланирована на 6 мая в Вестминстерском аббатстве.





Фото: кадр из фильма Mission: Impossible