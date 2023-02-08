Вышел трейлер документальной ленты об африканской правительнице Жинге

Проект расскажет о королеве Ндонго и Матамбы (ныне Ангола), жившей в конце XVI — первой половине XVII века. Ролик опубликован на ютьюб-канале Netflix.





Жинга (Зинга или Нзинга) Мбанди Нгола — героиня первой серии документального проекта «Африканские королевы», посвященного выдающимся правительницам африканских государств.





Первая женщина во главе Ндонго и Матамбы заработала репутацию дипломатичной правительницы и доблестной воительницы, боровшейся с европейскими колонизаторами и ставшей символом сопротивления для многих африканцев. Она прожила 80 лет, половину из которых провела на троне. При этом более 30 лет Жинга вела войны с европейцами.





В образе Жинги предстала британская актриса Адэсува (Аделе) Они, сыгравшая в «Ведьмаке» и «Годах». Исполнительным продюсером проекта выступает Джада Пинкетт Смит («Матрица»).



