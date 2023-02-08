WBD подтвердила намерение снять сиквел «Константина» с Киану Ривзом

Фото: кадр из фильма Constantine

Собеседник журнала из WBD заявил, что фильм с Киану Ривзом в главной роли по-прежнему значится в планах студии. Он не уточнил, на какой стадии находится проект, анонсированный в сентябре 2022 года. Ривз «годами работал», чтобы добиться его запуска, отметил EW.Недавно назначенные главы студии DC Джеймс Ганн и Питер Сафран представили новый план развития киновселенной DC, в который не включили продолжения историй Супермена Генри Кавилла, Чудо-женщины Галь Гадот и др. Его первый этап «Боги и монстры» начнется с анимационной ленты о Сверхлюдях (Creature Commandos), продолжится приквелом о Супермене и другими проектами. Руководители сохранили сиквелы «Бэтмена» Мэтта Ривза и «Джокера» Тодда Филлипса, которые не вписываются в основную вселенную, поэтому будут выходить под лейблом «Другие миры». О «Константине 2» они не говорили.Джон Константин, владеющий магией и охраняющий границу между адом и раем, обитает в том же мире, что и Болотная тварь. Фильм об этом персонаже упоминался в новых планах DC.