Масштабная выставка «Небесное воинство» пройдет в Музеях Московского Кремля

Весной и летом в Патриаршем дворце и Успенской звоннице представят более 130 произведений с образами святых воинов. Об этом сообщила пресс-служба ММК.





Экспозиция будет работать с 17 марта по 20 августа. Она познакомит с уникальными и редко экспонируемыми памятниками из российских музеев. В их числе — икона «Архангел Михаил с деяниями ангелов» (ок. 1400 года) из Архангельского собора; домонгольская икона великомученика Георгия (XI–XII).





Часть проекта расскажет историю великомучеников Димитрия Солунского, Федора Стратилата, святого архангела Михаила, познакомит с обрядами их почитания. Выставку дополнят царские предметы с религиозной символикой XVII века, монеты, в том числе «сребреник Ярослава», скульптуры и др.





Другой раздел посвящен обращению к заступничеству Небесного воинства в придворных церемониях и госсимволике XVI — середины XX века. Здесь покажут иконы, ордена, образцы Георгиевского оружия и др. В завершение проекта посетители увидят работы 1930–1950-х годов, а также более поздние монеты и медали.





Фото: пресс-служба ММК