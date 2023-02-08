Оперу-вестерн Пуччини «Девушка с Запада» дадут в Мариинке 14 февраля

В День всех влюбленных в афише Мариинского-2 — репертуарная редкость, которая не идет ни в одном театре России, сообщила пресс-служба учреждения.





14 февраля на Новой сцене прозвучит опера «Девушка с Запада» Пуччини. Итальянский композитор представил вестерн в 1910 году в Нью-Йорке, где он имел оглушительный успех. История о хозяйке салуна, шерифе и главаре банды разворачивается во времена золотой лихорадки и рассказывает о том, на что способны любовь и прощение.





В этот же день на основной сцене дадут балет Прельжокажа «Парк» на музыку Моцарта в звуковом оформлении Горана Вежводы. В пресс-службе назвали постановку наследницей мариинской «Спящей красавицы» Петипа на музыку Чайковского. В «Парке» действует тот же принцип — волшебный сон, за которым следует пробуждение. Версальские садовники-археологи в поисках артефактов Галантного века находят нечто большее: историю страсти двух придворных, завершающуюся знаменитым висячим поцелуем, где влюбленные больше не боятся ни людей, ни богов, ни сословных предрассудков. Также на сцене 13 и 17 февраля.





В Концертном зале Страдивари-ансамбль исполнит сочинения Пьяццоллы, переосмыслившего танго. Музыканты под управлением Лоренца Настурики-Гершовичи играют на струнных инструментах, созданных итальянскими мастерами в XVII–XVIII веках.





Также 15 февраля дадут оперу-буффа «Золушка» Россини и «Лебединое озеро» Петипа и Иванова, 16 февраля — «Отелло» Верди, 17 февраля — «Дона Паскуале» Доницетти, 18 февраля — «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева и «Лебединое озеро».





Фото: Наташа Разина / пресс-служба Мариинского театра