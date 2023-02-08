РОСФОТО открывает выставку «Отец и сын. Евгений и Георгий Максимовы»



Фото: Неизвестный автор / пресс-служба РОСФОТО

В экспозицию вошли более 140 подлинных фотографий из семейного архива отца и сына Максимовых, жизни которых прошли в очень разные эпохи. Они даже не были знакомы: Георгий родился после смерти отца.Одна часть экспозиции представит эпоху 1920-1930-х годов, запечатленную оператором и фотографом Георгием Максимовым. На его кадрах — именитые актрисы и актеры своего времени Янина Жеймо, Зоя Федорова, Борис Чирков и др., работа кинематографистов, «бэкстэйдж» со съемок «Подруг», «Шахтеров» и других фильмов. Также будут представлены созданные автором портреты и снимки Ленинграда, кадры из кинокартин.Вторая часть знакомит с судьбой подполковника царской армии, участника нескольких военных кампаний, военного корреспондента Евгения Максимова, а также его фотоархивом. Публика увидит дореволюционные снимки и раскрашенные диапозитивы времен первой Англо-бурской войны (XIX век). Экспозицию дополнят личные вещи и оружие офицера, не вернувшегося с Русско-японской войны.Выставка работает с 10 февраля по 2 апреля.