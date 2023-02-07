В Петербурге открылась персональная выставка главного архитектора Москвы

Выставка «Из огня» открылась в лютеранской церкви Святой Анны (Анненкирхе). В экспозицию вошли 12 масштабных работ художника, написанных углем, мелом и акрилом. На полотнах изображена архитектура — известные на весь мир памятники в разных странах мира.Анненкирхе была частично разрушена в советское время, пережила пожар, следы которого до сих пор остаются на стенах церкви.«Работа углем, создание произведения из перегоревшего, вышедшего из огня материала, белого и черного, нечто пережженное. Эти параллели вылились в название, в идею и в целом в философию и размышления на тему того, как эта субстанция, которая чуть ли не единственная поднимается вверх, а не падает нам на головы, <...> - тоже магия и волшебство. Магия огня несет нечто особенное», — сказал автор на открытии выставки.