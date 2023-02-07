Вышел трейлер сериала «Связь» с Венсаном Касселем и Евой Грин





Американская платформа Apple TV+ представила дебютный трейлер сериала «Связь». Главные роли в триллере сыграли Венсан Кассель и Ева Грин.



Фильм планируется к выходу на американской платформе 24 февраля.



Картина рассказывает о влюбленных, которые пытаются выжить в мире международного шпионажа. В актерский состав фильма также вошли Питер Муллан, Бакки Бакрей, Дэниэл Фрэнсис и другие.



Постановщиком проекта выступил Стивен Хопкинс. Идея фильма принадлежит Вирджини Брак.



Венсана Кассель и Еву Грин в этом году также можно увидеть в новой экранизации «Трех мушкетеров».



