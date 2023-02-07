Звезде «Танцующего с волками» предъявили обвинение в торговле людьми





Бывшему актеру Натану Чезингу Хорсу в США предъявлены обвинения в торговле людьми и насилии над детьми, передает Sky News.



46-летнего актера фильмов «Танцующий с волками», «Властелин легенд», «На Запад» обвиняют также в записях преступлений сексуального характера.



По информации издания, бывший актер нападал на девочек коренных народов Америки. На данный момент идентифицированы шесть жертв преступника.



После съемок в оскароносном фильме «Танцующий с волками» Хорс распространял слухи о своих способностях проводить обряды целительства. Эти слухи артист использовал, чтобы создать культ и вовлекать в него несовершеннолетних девочек.



На данный момент актер арестован, в его доме в ходе обысков найдены наркотики и оружие.













Фото: 8 News NOW Las Vegas/YouTube