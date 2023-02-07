Исторический музей представил обновленную экспозицию Золотой кладовой





Исторический музей провел реэкспозицию Золотой кладовой, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Работы проведены ко дню рождения музея. В основу выставки легли предметы из отдела драгоценных металлов Исторического музея.



По словам директора музея Алексея Левыкина, коллекция на сегодняшний день насчитывает более 30 тысяч предметов.



«Новая экспозиция Золотой кладовой — это прекрасный шанс для посетителей увидеть часть этого великолепного собрания, среди которого представлены лучшие работы русских и зарубежных ювелиров», — рассказал руководитель.



В трех разделах Золотой кладовой представлены более 400 шедевров церковного искусства, мемориальных изделий, предметов роскоши и модного быта.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России