Вышла книга военкора Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером»

Книга получила название «Восемь лет с Вагнером». О выходе книги сообщила вдова Романовского Александра Яковлева.Девушка написала в соцсетях, что Романовский собирал информацию для книги в течение нескольких лет. Книга содержит интервью, сделанные военкором в ходе командировок в горячие точки.По словам вдовы журналиста, в печать книга вышла тиражом в тысячу экземпляров.Кирилл Романовский в течение восьми лет сотрудничал с Федеральным агентством новостей, где освещал военные конфликты в Донбассе, Сирии, Ираке, Афганистане. Журналист скончался 4 января 2023 года в результате длительного заболевания. За заслуги Кирилл Романовский удостоен ордена Мужества.