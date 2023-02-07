Михаил Ефремов подписал в колонии отказ от общения с журналистами





Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в одной из колоний Белгородской области после смертельного ДТП, подписал официальный отказ от общения с журналистами, передает пресс-служба ФСИН России.



В ведомстве рассказали, что, написав отказ от фото- и видеосъемок и участия в интервью, Ефремов воспользовался своим законным правом.



Ранее Михаил Ефремов попросил о замене наказания в виде лишения свободы на срок 7,5 года на принудительные работы. В этой связи представители СМИ пытались связаться с Ефремовым.



Сын погибшего в ДТП по вине Ефремова Сергея Захарова выступил против изменения меры наказания для Ефремова.









Фото: скриншот канала «вДудь»/YouTube